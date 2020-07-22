Гондолы Венеции будут перевозить меньше туристов, потому что те поправились

Гондольеры в Венеции снизили количество лиц, которых разрешено перевозить в одной лодке, объяснив свое решением ростом веса у туристов.

Об этом говорится в публикации The Guardian, пишет "Европейская правда".

Для туристических гондол, которые предлагают классический тур по городским каналам, лимит был уменьшен от 6 до 5 человек. Для гондол, которые используются для пересечения Гранд-канала - от 14 до 12.

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"Это правда, что по сравнению с 10 или 15 годами назад туристы сейчас весят чуть больше. В отличие от лифта, где есть сообщение о максимум 6 людях или максимальном весе, у нас нет весов для взвешивания людей, поэтому мы сократили количество пассажиров", - заявил изданию президент Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балбей.

По его словам, из-за избыточного веса пассажиров вода попадает в судно.

Как ранее сообщала "Европейская правда", после введения карантина вода в каналах Венеции стала необычно чистой.

С смягчением жесткого карантина гондолы вернулись в каналы Венеции в середине мая.