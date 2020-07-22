У Швеції скасували Нобелівський бенкет вперше за 64 роки

Найбільш пишна щорічна подія Швеції - бенкет Нобелівської премії - цього року не відбудеться через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Local.

Бенкет скасований вперше з 1956 року. Захід традиційно відзначає кінець так званого Нобелівського тижня, коли переможців року запрошують у Стокгольм на церемонію нагородження.

"Нобелівський тиждень не буде таким, як зазвичай через нинішню пандемію. Це дуже особливий рік, коли кожному потрібно робити жертви та пристосовуватися до абсолютно нових обставин", - заявив директор Нобелівського фонду Ларс Хейкенстен.

Хайкенстен додав, що лауреати та їх роботи будуть відзначатися "по-різному", натякаючи, що переможці отримають нагороди у своїх країнах чи в посольствах.

Традиційно лауреати приєднуються до шведської королівської родини та близько 1300 гостей на бенкет у мерії Стокгольма після церемонії нагородження - 10 грудня, в річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля.

Переможці, крім лауреатів премії миру, яких вшановують в Осло, також зазвичай виступають під час обіду.

Оголошення лауреатів (медицина, фізика, хімія, література, мир та економіка) відбудеться як і заплановано між 5 та 12 жовтня.

Востаннє бенкет був скасований у 1956 році, щоб уникнути запрошення радянського посла через репресії проти Угорської революції. Бенкет було також скасовано під час двох світових воєн і в 1907 та 1924 роках.