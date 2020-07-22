В Швеции отменили Нобелевский банкет впервые за 64 года

Наиболее пышное ежегодное событие Швеции - банкет Нобелевской премии - в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Банкет отменен впервые с 1956 года. Мероприятие традиционно отмечает конец так называемой Нобелевской недели, когда победителей года приглашают в Стокгольм на церемонию награждения.

"Нобелевская неделя не будет такой, как обычно, из-за нынешней пандемии. Это особенный год, когда каждому нужно делать жертвы и приспосабливаться к совершенно новым обстоятельствам", - заявил директор Нобелевского фонда Ларс Хейкенстен.

Хайкенстен добавил, что лауреаты и их работы будут чествоваться "по-разному", намекая, что победители получат награды в своих странах или в посольствах.

Традиционно лауреаты присоединяются к шведской королевской семьи и около 1300 гостям на банкет в мэрии Стокгольма после церемонии награждения - 10 декабря, в годовщину смерти основателя премии Альфреда Нобеля.

Победители, кроме лауреатов премии мира, которых чествуют в Осло, также обычно выступают во время обеда.

Объявление лауреатов (медицина, физика, химия, литература, мир и экономика) состоится, как и запланировано между 5 и 12 октября.

Последний раз банкет был отменен в 1956 году, чтобы избежать приглашения советского посла из-за репрессий против Венгерской революции. Банкет был также отменен во время двух мировых войн и в 1907 и 1924 годах.