Швейцарія розширила список "ризикових" країн і виключила з нього Білорусь

Швейцарія розширила список країн з "високим ризиком" зараження коронавірусом, після повернення з яких необхідно проходити 10-денний карантин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

З 6 липня Швейцарія ввела обов'язкову вимогу карантину для прибулих з країн з "високим ризиком". Швейцарські органи охорони здоров'я заявили, що в список будуть додаватися країни з більш ніж 60 новими інфекціями на 100 000 жителів за останні 14 днів, і цей список підлягає постійному перегляду.

У список спочатку увійшли 29 країн, в яких рівень коронавірусної інфекції був високим, в тому числі кілька з Європи.

22 липня Федеральне управління охорони здоров'я оновило список, додавши 15 країн і виключивши дві країни - Швецію і Білорусь.

В даний час в списку 42 країни, він буде дійсним з четверга, 23 липня. В цілому 15 країн або територій були додані в список, більшість з яких з-за меж Європи.

Це (в порядку від найвищого до найменшого рівня інфікування): Киргизстан, Люксембург, Чорногорія, Казахстан, Коста-Ріка, Мальдіви, Палестина, Гватемала, Суринам, Есватіні, Боснія і Герцеговина, Еквадор, Мексика, Сальвадор і Об'єднані Арабські Емірати.

Крім того, в список входять: Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Бахрейн, Болівія, Бразилія, Кабо-Верде, Чилі, Домініканська Республіка, Гондурас, Ірак, Ізраїль, Катар, Колумбія, Косово, Кувейт, Молдова, Північна Македонія, Оман, Панама , Перу, Росія, Саудівська Аравія, Сербія, ПАР, острови Теркс і Кайкос і США.