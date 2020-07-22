Швейцария расширила список "рисковых" стран и исключила из него Беларусь

Швейцария расширила список стран с "высоким риском" заражения коронавирусом, по возвращении из которых необходимо проходить 10-дневный карантин.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

С 6 июля Швейцария ввела обязательное требование карантина для прибывающих из стран с "высоким риском". Швейцарские органы здравоохранения заявили, что в список будут добавляться страны с более чем 60 новыми инфекциями на 100 000 жителей за последние 14 дней, и этот список подлежит постоянному пересмотру.

В список изначально вошли 29 стран, в которых уровень коронавирусной инфекции был высоким, в том числе несколько из Европы.

22 июля Федеральное управление общественного здравоохранения обновило список, добавив 15 стран и исключив две страны - Швецию и Беларусь.

В настоящее время в списке 42 страны, из которых прибывающие должны проходить карантин. Новый список будет действителен с четверга, 23 июля.

В общей сложности 15 стран или территорий были добавлены в список, большинство из которых пришли из-за пределов Европы.

Это (в порядке от наивысшего до наименьшего уровня инфицирования): Кыргызстан, Люксембург, Черногория, Казахстан, Коста-Рика, Мальдивы, Палестина, Гватемала, Суринам, Эсватини, Босния и Герцеговина, Эквадор, Мексика, Сальвадор и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, в список входят: Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Боливия, Бразилия, Кабо-Верде, Чили, Доминиканская Республика, Гондурас, Ирак, Израиль, Катар, Колумбия, Косово, Кувейт, Молдова, Северная Македония, Оман, Панама, Перу, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, ЮАР, острова Тёркс и Кайкос и США.