У Шотландії кількість смертей від коронавірусу впала до найменшого рівня з початку пандемії

У Шотландії кількість смертей від коронавірусу минулого тижня виявилася найнижчою з початку пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

За даними статистичного відомства Шотландії, у тиждень до неділі, 19 липня, коронавірус вказаний причиною смерті лише у 6 свідоцтвах про смерть.

У квітні, на піку епідемії, коронавірус щотижня ставав причиною близько 600 смертей.

За даними останнього звіту, коронавірус вказаний підтвердженою або ймовірною причиною 4193 смертей у Шотландії (за увесь час епідемії).

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен зазначила, що тижнева кількість смертей від коронавірусу "є найнижчою від часу, коли ми почали вести статистику".

Нагадаємо, 15 липня Шотландія здійснила "найбільший крок з карантину": цього дня дозволили відкритися пабам, кінотеатрам та перукарням.