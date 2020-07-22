В Шотландии число смертей от коронавируса упало до наименьшего уровня с начала эпидемии

В Шотландии количество смертей от коронавируса на прошлой неделе оказалась самым низким с начала эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По данным статистического ведомства Шотландии за неделю до воскресенья, 19 июля, коронавирус указанный причиной смерти только в 6 свидетельствах о смерти.

В апреле, на пике эпидемии, коронавирус еженедельно становился причиной около 600 смертей.

По данным последнего отчета, за все время эпидемии коронавирус указанный подтвержденной или вероятной причиной 4193 смертей в Шотландии.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен отметила, что недельное число смертей от коронавируса "является самым низким за время, когда мы начали вести статистику".

Напомним, 15 июля Шотландия осуществила самый большой "шаг из карантина": с этого дня разрешили открыться пабам, кинотеатрам и парикмахерским.