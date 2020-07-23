Прем'єр Шмигаль уперше відвідає Брюссель із офіційним візитом

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на чолі урядової делегації у четвер відбуде до Брюсселя.

Цю інформацію "Європейській правді" повідомили джерела в уряді та у Європейському союзі.

Візит буде здійснений фізично, він триватиме один день – вже ввечері урядова делегація повернеться до Києва.

У графіку керівництва ЄК, зокрема, зарезервовані дві зустрічі із українським гостем. Переговори із ним, зокрема, запланував віцепрезидент Єврокомісії Франц Тіммерманс (відповідальний за політику Green Deal).

Зустріч Дениса Шмигаля із іншим віцепрезидентом ЄК Валдісом Домбровскісом (відповідальний а економіку) анонсована європейцями у ширшому складі, у ній візьмуть участь також міністр фінансів Сергій Марченко та голова Нацбанку Кирило Шевченко.

За даними джерел "Європейської правди", під час візиту очікується підписання меморандуму про отримання макрофінансової допомоги Європейського Союзу – довготермінової позики на суму 1,2 млрд євро.

Як відомо, збереження незалежності Нацбанку є однією із загальних умов для надання макрофінансової допомоги.