Премьер Шмигаль впервые посетит Брюссель с официальным визитом

Премьер-министр Денис Шмыгаль во главе правительственной делегации в четверг отбудет в Брюссель.

Эту информацию "Европейской правде" сообщили источники в правительстве и в Европейском союзе.

Визит будет осуществлен физически, он продлится один день - уже вечером правительственная делегация вернется в Киев.

В графике руководства ЕК, в частности, зарезервированы две встречи с украинским гостем. Переговоры с ним, в частности, запланировал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс (ответственный за политику Green Deal).

Встреча Дениса Шмигаля с другим вице-президентом ЕК Валдисом Домбровскисом (ответственный за экономику) анонсирована европейцами в более широком составе, в ней примут участие также министр финансов Сергей Марченко и глава Нацбанка Кирилл Шевченко.

По данным источников "Европейской правды", во время визита ожидается подписание меморандума о получении макрофинансовой помощи Европейского Союза – долгосрочного займа на сумму 1,2 млрд евро.

Как известно, сохранение независимости Нацбанка является одним из общих условий для предоставления макрофинансовой помощи.