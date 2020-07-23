У Німеччині визнали винним 93-річного колишнього охоронця нацистського табору

93-річний Бруно Дей, звинувачений в співучасті в масових вбивствах в нацистському таборі смерті під час Другої світової війни, визнаний судом у Гамбурзі винним і засуджений до двох років умовно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Бруно Дей був звинувачений у співучасті в 5230 вбивствах в концентраційному таборі Штуттгоф, який розташовувався на території окупованої нацистами Польщі.

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Судовий процес тривав 9 місяців і відбувався в суді для неповнолітніх, оскільки Бруно Дею було всього 17 років, коли він почав свою службу в якості охоронця в концентраційному таборі в серпні 1944 року.

Дей визнав, що в таборі відбувалися злочини, але сказав, що не міг втекти через страх бути вбитим.

Захист грунтувався на неважливості обвинуваченого в системі концентраційних таборів. Підводячи підсумки в понеділок, адвокат Стефан Уотеркамп стверджував, що просто бути охоронцем СС ніколи раніше не було злочином в Німеччині, і що позиція у сторожовій вежі не мала ніякого стосунку до 5230 загиблим в таборі.

Сам Бруно Дей під час суду вибачився "перед тими, хто пройшов цей пекельне безумство та їхніми родичами". "Щось подібне ніколи не повториться", - сказав він у своєму заключному виступі в понеділок.

Хоча інші схожі розслідування у Німеччині все ще тривають, це може бути останній вирок, винесений у німецькому суді особі, причетній до Голокосту. Усе через вік колишнього персоналу нацистських таборів, яким понад 90 років, а також їхній важкий стан здоров’я.