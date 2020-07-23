В Германии признали виновным 93-летнего бывшего охранника нацистского лагеря

93-летний Бруно Дэй, обвиняемый в соучастии в массовых убийствах в нацистском лагере смерти во время Второй мировой войны, признанный судом в Гамбурге виновным и приговорен к двум годам условно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Бруно Дей был обвинен в соучастии в 5230 убийствах в концентрационном лагере Штуттхоф, который располагался на территории оккупированной нацистами Польши.

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Судебный процесс длился 9 месяцев и проходил в суде для несовершеннолетних, поскольку Бруно Дею было всего 17 лет, когда он начал свою службу в качестве охранника в концентрационном лагере в августе 1944 года.

Дей признал, что в лагере совершались преступления, но сказал, что не мог убежать из-за страха быть убитым.

Защита основывалась на незначительности обвиняемого в системе концентрационных лагерей. Подводя итоги в понедельник, адвокат Стефан Уотеркамп утверждал, что просто быть охранником СС никогда раньше не было преступлением в Германии, и позиция в сторожевой башни не имела никакого отношения к 5230 погибшим в лагере.

Сам Бруно Дэй во время суда извинился "перед теми, кто прошел это адское безумие и их родственниками". "Что-то подобное никогда не повторится", - сказал он в своем заключительном выступлении в понедельник.

Хотя другие подобные расследования в Германии все еще продолжаются, это может быть последний приговор, вынесенный в немецком суде лицу, причастному к Холокосту. Все из-за возраста бывшего персонала нацистских лагерей, которым более 90 лет, а также их тяжелого состояния здоровья.