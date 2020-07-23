Кількість випадків коронавірусу в Європі перевищила 3 мільйони

Більше 3 мільйонів випадків зараження коронавірусом було підтверджено в Європі, більше половини з них припадає на Росію, Британію, Іспанію та Італію.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний підрахунок зробило AFP на основі офіційних джерел.

У четвер вранці в Європі було зареєстровано 3 002 861 випадок захворювання.

Континент залишається найбільш постраждалим регіоном з точки зору кількості смертей: 206 633 померлих з 626 994 смертей, зареєстрованих у світі.

Росія є країною з найбільшим числом випадків захворювання (795 038, 12 892 смерті), далі йдуть Британія (296 377 випадків, 45 501 смерть), Іспанія (267 551, 28 426) та Італія (245 032, 35 082). Це чотири країни континенту, де офіційно налічують понад 225 000 випадків захворювання.

Однак, як зазначається, реальне число випадків коронавірусу є набагато вищим, оскільки не у всіх країн є достатньо ресурсів для розширеної діагностики.

Як повідомлялося, у Бельгії протягом тижня з 13 по 19 липня щодня фіксували в середньому по 192 нових випадки коронавірусу – це на 91% більше ніж попереднього тижня.