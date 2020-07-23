Количество случаев коронавируса в Европе превысило 3 миллиона

Более 3 миллионов случаев заражения коронавирусом подтверждено в Европе, более половины из них приходится на Россию, Британию, Испанию и Италию.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий подсчет сделало AFP на основе официальных источников.

В четверг утром в Европе было зарегистрировано 3 002 861 случай заболевания.

Континент остается наиболее пострадавшим регионом с точки зрения количества смертей: 206 633 умерших с 626 994 смертей, зарегистрированных в мире.

Россия является страной с наибольшим числом случаев заболевания (795 038, 12 892 смерти), далее идут Великобритания (296 377 случаев, 45 501 смерть), Испания (267 551, 28 426) и Италия (245 032, 35 082). Это четыре страны континента, где официально насчитывают более 225 000 случаев заболевания.

Однако, как отмечается, реальное число случаев коронавирус намного выше, поскольку не у всех стран есть достаточно ресурсов для расширенной диагностики.

Как сообщалось, в Бельгии в течение недели с 13 по 19 июля ежедневно фиксировали в среднем по 192 новых случая коронавируса – это на 91% больше чем на предыдущей неделе.