У посольстві США висловили стурбованість нападами на активістів і політиків

У посольстві США заявили про стурбованість у зв’язку з нещодавніми нападами на активістів і політиків та закликали до належного розслідування.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення посольство оприлюднило у своєму Twitter.

"Ми стурбовані нещодавніми потенційними нападами, спрямованими як проти політичних діячів, так і представників громадянського суспільства.

Закликаємо правоохоронні органи ретельно розслідувати ці випадки та забезпечити притягнення до відповідальності усіх причетних. У благополучних демократіях громадяни повинні мати можливість висловлювати думку, не боячись за свою фізичну безпеку", - йдеться у заяві.

Раніше посольства ЄС, Британії та Швейцарії оприлюднили заяви, у яких висловили стурбованість у зв’язку з підпалом будинку голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.

Як раніше повідомляла "Українська правда", голова правління та співзасновник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін заявив, що сьогодні вночі його будинок підпалили, минулося без жертв.

Згодом співзасновниця ЦПК Дарія Каленюк заявила, що на місці пожежі знайшли залишки вибухівки.