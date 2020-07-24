Парламент Хорватії затвердив новий уряд

Хорватський парламент у четвер затвердив новий правоцентристський уряд на чолі з прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Новий коаліційний уряд Пленковича підтримують дві менші ліберальні партії та представники національних меншин. Пленкович також очолював колишню коаліцію на чолі з Хорватським демократичним союзом протягом останніх чотирьох років.

Незважаючи на незначну більшість у 76 голосів у 151-місцевому парламенті, уряд Пленковича, як очікується, матиме стійку парламентську підтримку.

"Наше ключове завдання-забезпечити добробут наших громадян ... щоб зберегти їх здоров'я і робочі місця в часи пандемії", - сказав Пленкович в парламенті.

Більшість міністрів з попереднього кабінету Пленковича залишилися на своїх постах, включаючи міністра фінансів Здравко Маріча, який вважається ключовим фактором підтримки державних фінансів на шляху до того, щоб Хорватія прийняла євро до 2024 року.

Нагадаємо, за підсумками виборів партія Пленковича здобула 66 місць у 151-місному парламенті.