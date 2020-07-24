Парламент Хорватии утвердил новое правительство

Хорватский парламент в четверг утвердил новое правоцентристское правительство во главе с премьер-министром Андреем Пленковичем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Новое коалиционное правительство Пленковича поддерживают две меньшие либеральные партии и представители национальных меньшинств. Пленкович также возглавлял прежнюю коалицию во главе с Хорватским демократическим союзом в течение последних четырех лет.

Несмотря на незначительное большинство в 76 голосов в 151-местном парламенте, правительство Пленковича, как ожидается, будет иметь устойчивую парламентскую поддержку.

"Наша ключевая задача-обеспечить благосостояние наших граждан ... чтобы сохранить их здоровье и рабочие места во времена пандемии", - сказал Пленкович в парламенте.

Большинство министров из предыдущего кабинета Пленковича остались на своих постах, включая министра финансов Здравко Марича, который считается ключевым фактором поддержки государственных финансов на пути к тому, чтобы Хорватия приняла евро до 2024 года.

Напомним, по итогам выборов партия Пленковича получила 66 мест в 151-местном парламенте.