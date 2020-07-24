У соборі Святої Софії у Стамбулі пройде перша з 1934 року мусульманська молитва

У будівлі собору Святої Софії в Стамбулі пройде п’ятнична молитва вперше з тих пір, як знаменитий музей був знову перетворений в мечеть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Мусульмани схвильовані, всі хочуть бути на відкритті", - сказав у четвер губернатор Стамбула Алі Ерлікая.

1500-річний об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО став музеєм у 1934 році.

Але на початку цього місяця турецький суд скасував статус музею Святої Софії, заявивши, що його використання як щось інше, ніж мечеть, є "юридично неможливим".

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган тоді оголосив, що собор буде використовуватися в якості мечеті для п'ятничної молитви з 24 липня.

Ердоган заявив, що собор Святої Софії залишиться відкритим для всіх мусульман, немусульман і відвідувачів

Цей крок був розкритикований релігійними і політичними лідерами у всьому світі.

Собор Святої Софії був побудований як православний християнський собор і вперше перетворений на мечеть після османського завоювання дев'ять століть потому.

У телевізійному зверненні в четвер губернатор Ерлікая закликав тих, хто планує відвідати молитовне служіння в п'ятницю, мати з собою "маски для обличчя, молитовний килимок, терпіння і розуміння", оскільки будуть вжиті заходи, щоб допомогти запобігти поширенню коронавірусу.

Міністр у справах релігій Туреччини Алі Ербас заявив, що близько 1000 осіб зможуть відвідати молитву в Святій Софії.

Детальніше про це рішення у статті: "Друге вбивство Візантії: що означає рішення Ердогана зробити Святу Софію мечеттю".