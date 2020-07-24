Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Стали відомі умови, за яких Україна отримає 600 млн євро позики від ЄС

Сенат США схвалив оборонний бюджет з санкціями проти "Північного потоку-2"

Європарламент відхилив домовленість лідерів ЄС щодо бюджету на 7 років

Brexit: в ЄС вважають малоймовірним укладення угоди з Британією






У соборі Святої Софії у Стамбулі пройде перша з 1934 року мусульманська молитва

П'ятниця, 24 липня 2020, 08:54

У будівлі собору Святої Софії в Стамбулі пройде п’ятнична молитва вперше з тих пір, як знаменитий музей був знову перетворений в мечеть.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

"Мусульмани схвильовані, всі хочуть бути на відкритті", - сказав у четвер губернатор Стамбула Алі Ерлікая.

1500-річний об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО став музеєм у 1934 році.

Але на початку цього місяця турецький суд скасував статус музею Святої Софії, заявивши, що його використання як щось інше, ніж мечеть, є "юридично неможливим".

Читайте також
Ердоган запросив іноземних лідерів на першу молитву у перетворену на мечеть Святу Софію

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган тоді оголосив, що собор буде використовуватися в якості мечеті для п'ятничної молитви з 24 липня.

Ердоган заявив, що собор Святої Софії залишиться відкритим для всіх мусульман, немусульман і відвідувачів

Цей крок був розкритикований релігійними і політичними лідерами у всьому світі.

Собор Святої Софії був побудований як православний християнський собор і вперше перетворений на мечеть після османського завоювання дев'ять століть потому.

У телевізійному зверненні в четвер губернатор Ерлікая закликав тих, хто планує відвідати молитовне служіння в п'ятницю, мати з собою "маски для обличчя, молитовний килимок, терпіння і розуміння", оскільки будуть вжиті заходи, щоб допомогти запобігти поширенню коронавірусу.

Міністр у справах релігій Туреччини Алі Ербас заявив, що близько 1000 осіб зможуть відвідати молитву в Святій Софії.

Детальніше про це рішення у статті: "Друге вбивство Візантії: що означає рішення Ердогана зробити Святу Софію мечеттю".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина
powered by lun.ua