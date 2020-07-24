В соборе Святой Софии в Стамбуле пройдет первая с 1934 года мусульманская молитва

В здании собора Святой Софии в Стамбуле пройдет пятничная молитва впервые с тех пор, как знаменитый музей был снова превращен в мечеть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

"Мусульмане взволнованы, все хотят быть на открытии", - сказал в четверг губернатор Стамбула Али Ерлікая.

1500-летний объект Всемирного наследия ЮНЕСКО стал музеем в 1934 году.

Но в начале этого месяца турецкий суд отменил статус музея Святой Софии, заявив, что его как нечто иное, чем мечеть, является "юридически невозможным".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда объявил, что собор будет использоваться в качестве мечети для пятничной молитвы с 24 июля.

Эрдоган заявил, что собор Святой Софии останется открытым для всех мусульман, немусульман и посетителей

Этот шаг был раскритикован религиозными и политическими лидерами во всем мире.

Собор Святой Софии был построен как православный христианский собор и впервые превращен в мечеть после османского завоевания девять веков спустя.

В телевизионном обращении в четверг губернатор Ерлікая призвал тех, кто планирует посетить молитвенное служение в пятницу, иметь с собой "маски для лица, молитвенный коврик, терпение и понимание", поскольку будут приняты меры, чтобы помочь предотвратить распространение коронавирус.

Министр по делам религий Турции Али Эрбас заявил, что около 1000 человек смогут посетить молитву в Святой Софии.

Подробнее об этом решении в статье: Второе убийство Византии: что означает решение Эрдогана сделать Святую Софию мечетью