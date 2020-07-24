Єврокомісія оголосила плани боротьби з домаганнями до дітей, тогівлею наркотиками та зброєю

Єврокомісія презентувала три ініціативи для реалізації стратегії ЄС щодо ефективнішої боротьби з сексуальними домаганнями до дітей, торгівлею наркотиками та зброєю.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному комюніке Єврокомісії.

"Боротьба з нелегальною торгівлею зброєю та наркотиками є критично важливою для боротьби з організованою злочинністю та головним безпековим пріоритетом для Європи", - наголошують у повідомленні.

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Нелегальний ринок наркотиків лише у Європі, за орієнтовними оцінками, може сягати 30 млрд євро на рік.

Стратегія щодо наркотиків передбачає покращення превентивних заходів – як у формі інформаційних кампаній, так і кроків, що ускладнять можливість нелегального ввезення і розповсюдження наркотиків.

Щодо нелегальної торгівлі зброєю, планують краще дослідити масштаби проблеми, вдосконалити законодавство і посилити роботу правоохоронців, щоб ускладнити таку діяльність, а також – розвивати міжнародну співпрацю, з особливим акцентом на Південно-Східну Європу.

За даними, які наводить ЄК, сексуальних домагань у тій чи іншій формі зазнала приблизно кожна п’ята дитина у країнах ЄС.

Стратегія Єврокомісії передбачає низку ініціатив на 2020-2025 роки. Серед них – створення превентивної мережі та, можливо, профільного органу, який буде займатися цією темою. Також – вдосконалення законодавства та механізмів реагування, із залученням Європолу.

"Ми запропонуємо законодавство, яке зобов’яже онлайн-платформи виявляти та повідомляти про нелегальний контент [пов’язаний з сексуальними домаганнями]", - зазначила єврокомісар з внутрішніх справ Івла Йоганссон.

Ініціативи є частиною Безпекової стратегії, мета якої – комплексно і скоординовано вирішувати безпекові проблеми у ЄС.