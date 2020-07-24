Еврокомиссия объявила планы по борьбе с домогательствами к детям, торговлей наркотиками и оружием

Еврокомиссия представила три инициативы для реализации стратегии ЕС по эффективной борьбы с сексуальными домогательствами к детям, торговлей наркотиками и оружием.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в официальном коммюнике Еврокомиссии.

"Борьба с нелегальной торговлей оружием и наркотиками является критически важной для борьбы с организованной преступностью и главным приоритетом в сфере безопасности для Европы", - отмечается в сообщении.

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Нелегальный рынок наркотиков только в Европе, по ориентировочным оценкам, может достигать 30 млрд евро в год.

Стратегия по борьбе с наркоторговлей предусматривает улучшение превентивных мер - как в форме информационных кампаний, так и шагов, которые усложнят нелегальный ввоз и распространения наркотиков.

По нелегальной торговле оружием, планируют лучше исследовать масштабы проблемы, усовершенствовать законодательство и усилить работу правоохранительных органов, чтобы усложнить такую ​​деятельность, а также - развивать международное сотрудничество, с особым акцентом на Юго-Восточную Европу.

По данным, которые приводит ЕК, с сексуальными домогательствами в той или иной форме столкнулся примерно каждый пятый ребенок в странах ЕС.

Стратегия Еврокомиссии для борьбы с этой проблемой предусматривает создание превентивной сети и, возможно, профильного органа, который будет заниматься этой темой. Также - совершенствование законодательства и механизмов реагирования, с привлечением Европола.

"Мы предложим законодательство, которое обяжет онлайн-платформы выявлять и сообщать о нелегальном контенте [связанном с сексуальными домогательствами]", - отметила еврокомиссар по внутренним делам Ивла Йоханссон.

Инициативы является частью Стратегии по безопасности, цель которой - комплексно и скоординированно решать проблемы безопасности в ЕС.