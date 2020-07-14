Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

У 2019 році кількість терактів в країнах ЄС продовжила зменшуватися

У Бельгії вперше за 4 місяці не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу

Туреччина ховатиме християнські мозаїки Святої Софії під час молитов

Україна вважає передчасною версію Ірану про причину збиття літака МАУ 






Туреччина ховатиме християнські мозаїки Святої Софії під час молитов

Вівторок, 14 липня 2020, 12:24

Мозаїки собору Святої Софії в Стамбулі під час мусульманської молитви будуть покривати завісами або закривати лазерами, заявив у понеділок речник правлячої партії Туреччини після того, як президент Таїп Ердоган перетворив музей у мечеть.

Про це "Європейська правда" повідомляє з посиланням на агентство Reuters.

Християнські зображення будуть відкриті для всіх відвідувачів в інший час, а вхід всередину буде безкоштовним, сказав речник Омер Челік на пресконференції в Анкарі.

Читайте також
ЄС закликає Туреччину переглянути рішення про перетворення Святої Софії на мечеть

У який спосіб будуть працювати лазери, поки не зрозуміло. 

Челік запевнив, що собор буде "краще збережений" після рішення Туреччини перетворити культову пам’ятку в мечеть.  Він додав, що Туреччина відкрита до співпраці з ЮНЕСКО щодо збереження універсальної спадщини Святої Софії.

У вівторок МЗС Туреччини заявило, що Айя-Софія буде відкрита для відвідувачів всіх релігій, і будь-хто охочий зможе відвідати будівлю.

Нагадаємо, у п’ятницю 10 липня турецький суд постановив, що рішення про перетворення мечеті в музей у 1934 році було незаконним. Ердоган миттєво підписав указ про присвоєння Айя-Софії статусу мечеті. 

Читайте також
Папа Франциск про ситуацію із Собором Святої Софії – це завдає мені болю

Цей крок викликав міжнародну критику та занепокоєння, в тому числі з боку Греції, США та Росії, а також ЮНЕСКО та Папи Франциска.

Туреччина наполягає, що статус архітектурної пам’ятки є її внутрішньою справою.

Детальніше про це рішення у статті: "Друге вбивство Візантії: що означає рішення Ердогана зробити Святу Софію мечеттю".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туреччина
powered by lun.ua