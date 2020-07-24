Тысячи мусульман впервые провели молитву в Святой Софии, превращенной в мечеть

Несколько тысяч мусульман в пятницу, 24 июля, собрались на первую за 86 лет пятничную молитву в Айя-Софии - впервые после того, как стамбульская достопримечательность была преобразована из музея в мечеть.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Молитва состоялась после того, как 10 июля суд аннулировал статус музея, который сохранялся за собором Святой Софии с 1934 года.

Около тысячи человек позволили пройти через контрольно-пропускные пункты внутрь, в то время как другим пришлось развернуть свои коврики для молитвы снаружи.

Люди прибыли со всей Турции. Некоторые разбили лагерь и провели у стен бывшего музея ночь. Большой экран и громкоговорители, установленные на площади, транслировали молитву для тысяч собравшихся на улице.

Турецкие СМИ сообщают, что десятки верующих прорвались через один контрольно-пропускной пункт полиции, чтобы пройти в Айя-Софию, нарушив правила социального дистанцирования, введенные из-за вспышки коронавируса.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в молитве, прочитав отрывок из священной книги мусульман Корана. Вместе со своими министрами, одетыми в белые маски, Ердоган стал на колени в начале церемонии.

Пол исторического здания покрыли ковром, чтобы не наносить вред исторической фактуре и архитектуре здания. Христианские фрески и мозаики были закрыты системой штор во время молитвы.

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Чиновники ранее заявляли, что христианские изображения в соборе будут скрыты во время молитвы мусульман, но останутся открытыми для осмотра посетителей в другое время.

Собор Святой Софии был построен как православный христианский храм и впервые превращен в мечеть после османского завоевания девять веков спустя.

1500-летний объект Всемирного наследия ЮНЕСКО стал музеем в 1934 году.

Подробнее о решении изменить статус собора читайте в статье: "Второе убийство Византии: что означает решение Эрдогана сделать Святую Софию мечетью".