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Волонтер зізнався у підпалі собору XV століття у французькому Нанті

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Волонтер зізнався у підпалі собору XV століття у французькому Нанті

Неділя, 26 липня 2020, 10:25

Біженець з Руанди, який працював волонтером для собору у французькому місті Нант, зізнався у його підпалі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал BFMTV.

Через тиждень після пожежі в кафедральному соборі Нанта волонтер з єпархії зізнався і був узятий під варту на ніч з суботи на неділю за "руйнування і пошкодження майна".

"Мій клієнт співпрацював зі слідством", - сказав адвокат обвинуваченого.

"Він гірко шкодує про факти, і зізнання стало для нього звільненням. Мій клієнт сьогодні охоплений каяттям і вражений масштабом подій", - запевнив юрист.

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Чоловік зізнався, що здійснив підпали в трьох місцях: під великим органом, під малим органом і біля електрощита.

Мотиви вчинку волонтера незрозумілі.

39-річному чоловікові, який був відповідальний за закриття собору за день до пожежі, висунули звинувачення у руйнуванні і пошкодженні вогнем, помістивши його під варту.

Настоятель Нантського собору Юбер Шампенуа пояснив минулого тижня, що волонтером був "руандієць, який кілька років тому знайшов притулок у Франції".

За його словами, він знає волонтера, який працював вівтарним служкою, чотири-п’ять років. "Я довіряю йому, як і всім співробітникам", - сказав він.

Руандієць був узятий під варту поліцією 18 липня через кілька годин після пожежі і початку розслідування, а потім відпущений на наступний день. Слідчі хотіли допитати його, бо після пожежі не було виявлено жодних слідів злому на під'їздах до будівлі, в якій спостерігалися три осередки загоряння.

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