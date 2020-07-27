Губернатора Ломбардії підозрюють у шахрайстві при купівлі медобладнання під час пандемії

Прокуратура Мілана проводить розслідування проти губернатора регіону Ломбардія Аттіліо Фонтани за підозрою в шахрайстві при державних закупівлях медичного обладнання для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Розслідування стосується соціального замовлення, зробленого у квітні на 75 000 хірургічних комбінезонів і 7000 наборів для дезінфекції - вартістю 513 000 євро - на компанію Aria Spa, що належить брату дружини Фонтани, і в якій дружина Фонтани має 10% акцій.

Компанія вирішила пожертвувати першу партію з 50 000 комбінезонів після того, як програма розслідувань Report опитала шурина Фонтани - і розмістила решту 25 000 комбінезонів на ринку.

Потім Фонтана замовив банківський переказ в розмірі 250 000 євро зі свого особистого рахунку у Швейцарії своєму зятю. Оплата була заблокована одним з банків, який повідомив фінансову поліцію.

"Мої активи докладно описані в деклараціях, яких вимагають правила прозорості, тут немає нічого прихованого і немає нічого, на чому можна було б засновувати неправдиві новини", - заявив Фонтана.

Фонтана є членом ультраправої партії "Ліга", її лідер Маттео Сальвіні захищав Фонтану, звинувачуючи прокурорів в політичній мотивації.

"Рух 5 зірок", що входить в коаліцію з лівоцентристської "Демократичною партією", закликав Фонтану піти у відставку.

Як відомо, Ломбардія була епіцентром спалаху коронавірусу в Італії і саме там зафіксована найбільша кількість інфікованих.