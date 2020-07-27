Губернатора Ломбардии подозревают в мошенничестве при покупке медоборудования

Прокуратура Милана проводит расследование против губернатора региона Ломбардия Аттилио Фонтаны по подозрению в мошенничестве при государственных закупках медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Расследование касается общественного заказа, сделанного в апреле на 75 000 хирургических комбинезонов и 7000 наборов для дезинфекции - стоимостью 513 000 евро - на компанию Aria Spa, принадлежащую шурину Фонтаны, и в которой жена Фонтаны имеет 10% акций.

Компания решила пожертвовать первую партию из 50 000 комбинезонов после того, как исследовательская программа Report опросила шурина Фонтаны - и разместила оставшиеся 25 000 на рынке.

Затем Фонтана заказал банковский перевод в размере 250 000 евро со своего личного счета в Швейцарии своему зятю. Оплата была заблокирована одним из банков, который уведомил финансовую полицию.

"Мои активы подробно описаны в декларациях, требуемых правилами прозрачности, здесь нет ничего скрытого и нет ничего, на чем можно было бы основывать ложные новости", - заявил Фонтана.

Фонтана является членом ультраправой партии "Лига", ее лидер Маттео Сальвини защищал Фонтану, обвиняя прокуроров в политической мотивации.

"Движение 5 звезд", входящее в коалицию с левоцентристской "Демократической партией", призвало Фонтану уйти в отставку.

Как известно, Ломбардия была эпицентром вспышки коронавируса в Италии и именно там зафиксировано наибольшее количество инфицированных.