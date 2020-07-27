У Франції за вживання наркотиків штрафуватимуть на місці на 200 євро

У Франції з 1 вересня поліцейські почнуть штрафувати людей за вживання або зберігання наркотиків прямо на місці.

Про це оголосив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Цей крок був викликаний побоюваннями з приводу насильства, пов'язаного з наркотиками, і був оголошений Кастексом під час поїздки до Ніцци, де кілька тижнів спостерігалися заворушення.

Фіксований штраф складе 200 євро, але буде скорочений до 150 євро в разі сплати протягом 15 днів. Франція є одним з провідних споживачів канабісу в Європі.

У Франції вже є закони, що передбачають тюремне ув'язнення на термін до одного року, і штрафи в розмірі до 3750 євро за вживання заборонених наркотиків без особливої ​​різниці типів наркотиків.

Але закони, прийняті в 1970 році, рідко призводять до тюремного ув'язнення, магістрати воліють вживати альтернативні покарання, часто попередження.

Незважаючи на те, що в новій системі передбачена знижка на дострокову виплату штрафу, якщо порушник не зможе вчасно заплатити, він збільшується до 450 євро.

Штрафи були спочатку запропоновані ще в 2018 році і були введені в тестовому режимі в Ренні, Марселі та Ліллі.

Це частина планів нового прем'єр-міністра щодо зміцнення безпеки. Він сказав, що хоче "покласти край насильству в повсякденному житті".

За його словами, заходи щодо боротьби з наркотиками спростять поліцейські процедури, "невідкладно застосовуючи покарання".

Кастекс додав, що він націлений на торговців наркотиками в їхніх точках продажів, які "роз'їдають околиці".