Во Франции за употребление наркотиков будут штрафовать на месте на 200 евро

Во Франции с 1 сентября полицейские начнут штрафовать людей за употребление или хранение наркотиков прямо на месте.

Об этом объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Этот шаг был вызван опасениями по поводу насилия, связанного с наркотиками, и был объявлен Кастексом во время поездки в Ниццу, где несколько недель наблюдались беспорядки.

Фиксированный штраф составит 200 евро, но будет сокращен до 150 евро в случае уплаты в течение 15 дней. Франция является одним из ведущих потребителей каннабиса в Европе.

Во Франции уже есть законы, предусматривающие тюремное заключение на срок до одного года, и штрафы в размере до 3750 евро за употребление запрещенных наркотиков без особой разницы типов наркотиков.

Но законы, принятые в 1970 году, редко приводят к тюремному заключению, магистраты предпочитают применять альтернативные наказания, часто предупреждения.

Несмотря на то, что в новой системе предусмотрена скидка на досрочную выплату штрафа, если нарушитель не сможет вовремя заплатить, он увеличивается до 450 евро.

Штрафы были сначала предложены еще в 2018 году и были введены в тестовом режиме в Ренне, Марселе и Лилле.

Это часть планов нового премьер-министра по укреплению безопасности. Он сказал, что хочет "положить конец насилию в повседневной жизни".

По его словам, меры по борьбе с наркотиками упростят полицейские процедуры, "безотлагательно применяя наказания".

Кастекс добавил, что он нацелен на торговцев наркотиками в их точках продаж, которые "разъедают окраины".