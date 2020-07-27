У Берліні лисиця поцупила з-під помешкань людей майже 100 одиниць взуття

На південному заході Берліна лисиця вкрала з-під будинків місцевих жителів понад 100 одиниць взуття.

Про це йдеться у публікації німецького видання Der Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

Несподівана злодійка з’явилась у районі Целендорф німецької столиці, а викрив її місцевий житель Крістіан Мейєр.

Два тижні тому він помітив, що одна з двох його кросівок за ніч зникла з тераси. Він опублікував звістку про пропажу на локальному ресурсі Nebenan.de і з’ясувалось, що аналогічна проблема спіткала й інших жителів.

Через деякий час Мейєр помітив лисицю на одній з вулиць з двома синіми капцями в щелепі, а через кілька днів простежив за лисицею до зеленої зони.

"Я повз через хащу протягом години", - розповів чоловік, додавши, що подряпав ноги і руки. Пошуки виявились вдалими: він знайшов схованку із майже сотнею одиниць взуття, деякі з них погризені.

Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen...🎶In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint. (📸: Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020

За словами Меєйра, він не знайшов свій втрачений кросівок. Але через платформу Nebenan.de знайшлися власники трьох пар взуття.