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У Берліні лисиця поцупила з-під помешкань людей майже 100 одиниць взуття

Понеділок, 27 липня 2020, 15:57

На південному заході Берліна лисиця вкрала з-під будинків місцевих жителів понад 100 одиниць взуття. 

Про це йдеться у публікації німецького видання Der Tagesspiegel, пише "Європейська правда".

Несподівана злодійка з’явилась у районі Целендорф німецької столиці, а викрив її місцевий житель Крістіан Мейєр. 

Два тижні тому він помітив, що одна з двох його кросівок за ніч зникла з тераси. Він опублікував звістку про пропажу на локальному ресурсі  Nebenan.de і з’ясувалось, що аналогічна проблема спіткала й інших жителів. 

Через деякий час Мейєр помітив лисицю на одній з вулиць з двома синіми капцями в щелепі, а через кілька днів простежив за лисицею до зеленої зони. 

"Я повз через хащу протягом години", - розповів чоловік, додавши, що подряпав ноги і руки. Пошуки виявились вдалими: він знайшов  схованку із майже сотнею одиниць взуття, деякі з них погризені. 

За словами Меєйра, він не знайшов свій втрачений кросівок. Але через платформу Nebenan.de знайшлися власники трьох пар взуття. 

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