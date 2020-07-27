В Берлине лиса украла из-под домов людей почти сотню единиц обуви

На юго-западе Берлина лиса украла из-под домов местных жителей более 100 единиц обуви.

Об этом говорится в публикации немецкого издания Der Tagesspiegel, пишет "Европейская правда".

Неожиданная воровка появилась в районе Целендорф немецкой столицы, а разоблачил ее местный житель Кристиан Мейер.

Две недели назад он заметил, что одна из двух его кроссовок за ночь исчезла с террасы. Он опубликовал известие о пропаже на локальном ресурсе Nebenan.de и выяснилось, что аналогичная проблема постигла и других жителей.

Через некоторое время Мейер заметил лису на одной из улиц с двумя синими туфлями в зубах, а через несколько дней проследил за лисой в зеленой зоне.

"Я полз сквозь чащу целый час", - рассказал мужчина, добавив, что поцарапал ноги и руки. Поиски оказались удачными: он нашел тайник с почти сотней единиц обувь, некоторые из них погрызены.

Fuchs, Du hast die Schuh gestohlen...🎶In #Zehlendorf wurden mehr als 100 Schuhe von einem Fuchs gemopst. Die ganze Geschichte morgen @TspCheckpoint. (📸: Christian Meyer) pic.twitter.com/pjnKhvobOa — Felix Hackenbruch (@FHackenbruch) July 26, 2020

По словам Меейра, он не нашел свой потерянный кроссовок. Но через платформу Nebenan.de нашлись владельцы трех пар обуви.