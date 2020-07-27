Кулеба очікує від Польщі провідної ролі в майбутній міжнародній платформі щодо Криму
Понеділок, 27 липня 2020, 19:39
Міністр закордонних справ України заявив, що Україна очікує від Польщі лідерської ролі у майбутній міжнародній платформі щодо деокупації Криму.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Дмитро Кулеба заявив після зустрічі з польським колегою Яцеком Чапутовичем.
"Україна очікує і буде вдячна, якщо Польща буде не лише надійним партнером, яким вона вже є, але й одним із лідерів цього процесу. Для цього у наших польських колег є всі можливості", - зазначив міністр закордонних справ України.
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Він додав, що Польща послідовно підтримує Україну щодо невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.
Нагадаємо, глава МЗС України сьогодні перебуває з офіційним візитом у Варшаві.
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