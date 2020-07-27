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Кулеба ожидает от Польши лидерской роли в будущей международной платформе по Крыму

Понедельник, 27 июля 2020, 19:39

Министр иностранных дел Украины заявил, что Украина ожидает от Польши лидерской роли в будущей международной платформе по деоккупации Крыма.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Дмитрий Кулеба заявил после встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

"Украина ожидает и будет благодарна, если Польша будет не только надежным партнером, которым она уже есть, но и одним из лидеров этого процесса. Для этого у наших польских коллег есть все возможности", - отметил министр иностранных дел Украины.

Он добавил, что Польша последовательно поддерживает Украину в вопросе непризнания незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией.

Напомним, глава МИД Украины сегодня находится с официальным визитом в Варшаве.

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