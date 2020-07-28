У Чехії судять білоруса за участь у боях проти України на Донбасі

Міський суд Праги почав розгляд справи громадянина Білорусі, якого звинувачують в активній участі у боях на сході України на боці сепаратистів, що кваліфікують як "терористичний напад".

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Радіо Свобода".

41-річний Олексій Фадєєв, який постійно живе в Празі, будь-яку свою вину заперечує і заявляє, що хотів допомогти людям "боронитися від українських фашистів".

На цей час чоловік уже перебуває в ув’язненні за іншою кримінальною справою. Слухання нинішньої справи по суті мають початися 29 липня. В разі визнання винним чоловіку загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 20 років.

За даними обвинувачення, Фадєєв узяв участь у війні проти України "з наміром активно підтримати сепаратистські угруповання на сході України, які домагаються відокремлення від України і створення самостійного державного утворення, так званої "Донецької народної республіки".

За словами прокурорів, Фадєєв неодноразово, з листопада 2014 до травня 2016 року, виїжджав із Чехії, щоб виконувати різноманітні воєнні завдання в лавах так званої "республіканської гвардії ДНР". Але він не тільки займався патрулюванням, а й брав активну участь у боях проти українських військ, які захищають суверенітет і територіальну цілісність України.

Фадєєв через перекладача заявив у відповідь, що його перебування на Донбасі, в Донецьку, не було терористичним актом, бо він був там, щоб допомогти людям, через те, що, за його словами, владу в Україні захопили "фашисти", і він бачив в інтернеті відеозаписи, на яких нібито були зафіксовані "звірства", що відбувалися в Україні. Тож він вирушив на окуповану частину Донбасу через російський Ростов-на-Дону, де отримав зброю й відтак долучився до "республіканської гвардії ДНР".

Фадєєв також повідомив, що знайомий із громадянином Чехії, колишнім військовослужбовцем Еріком Ешту, який теж раніше був обвинувачений у тероризмі через його участь у боях проти України на Донбасі, але врешті був засуджений лише умовно за службу в "іноземних збройних силах" і позбавлений чеського військового звання.

За словами Фадєєва, Ешту допомагав йому дістатися в Україну і відтак зустрічався з ним у Донецьку. Ешту був викликаний на нинішній суд як свідок, але відмовився свідчити, бо ці свідчення могли б бути використані і проти нього самого.

Нагадаємо, 3 липня суд міста Чеське Будейовіце засудив на 3 роки умовно громадянина Чехії Павла Кафку за участь у збройному конфлікті на території України.