В Чехии судят белоруса за участие в боях против Украины на Донбассе

Городской суд Праги начал рассмотрение дела гражданина Беларуси, которого обвиняют в активном участии в боях на востоке Украины на стороне сепаратистов, что квалифицируют как "террористическое нападение".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

41-летний Алексей Фадеев, который постоянно живет в Праге, свою вину отрицает и заявляет, что хотел помочь людям "защищаться от украинских фашистов".

В настоящее время мужчина уже находится в заключении по другому уголовному делу. Слушания нынешнего дела по существу должны начаться 29 июля. В случае признания виновным мужчине грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

По данным обвинения, Фадеев принял участие в войне против Украины "с намерением активно поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины, добивающихся отделения от Украины и создание самостоятельного государственного образования, так называемой "Донецкой народной республики".

По словам прокуроров, Фадеев неоднократно, с ноября 2014 по май 2016 года, выезжал из Чехии, чтобы выполнять разнообразные военные задачи в рядах так называемой "республиканской гвардии ДНР". Но он не только занимался патрулированием, но и принимал активное участие в боях против украинских войск, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Фадеев через переводчика заявил в ответ, что его пребывание на Донбассе, в Донецке, не было террористическим актом, потому что он был там, чтобы помочь людям, потому что, по его словам, власть в Украине захватили "фашисты", и он видел в интернете видеозаписи, на которых якобы были зафиксированы "зверства", которые происходили в Украине. Поэтому он отправился на оккупированную часть Донбасса через российский Ростов-на-Дону, где получил оружие и затем присоединился к "республиканской гвардии ДНР".

Фадеев также сообщил, что знаком с гражданином Чехии, бывшим военнослужащим Эриком Эшту, который тоже раньше был обвинен в терроризме за его участия в боях против Украины на Донбассе, но в конце концов был осужден лишь условно за службу в "иностранных вооруженных силах" и лишен чешского военного звания.

По словам Фадеева, Эшту помогал ему добраться в Украину и затем встречался с ним в Донецке. Эшту был вызван в суд в качестве свидетеля, но отказался свидетельствовать, потому что эти показания могли быть использованы и против него самого.

Напомним, 3 июля суд города Ческе Будейовице осудил на 3 года условно гражданина Чехии Павла Кафку за участие в вооруженном конфликте на территории Украины.