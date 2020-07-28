Нідерланди не визнають анексію Криму і продовжать тиск на РФ - посол

Нідерланди не збираються визнавати анексію Росією Автономної Республіки Крим, вважаючи це порушенням міжнародного права.

Про це заявив посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу посольства.

"Нідерланди не визнають анексію Криму і вважають її порушенням міжнародного права. Будемо підтримувати діючі санкції доти, поки порушення не припиняться і поки Мінські домовленості не будуть повністю виконані", - заявив де Мол.

"Завдяки нашому правозахисному фонду ми підтримуємо юристів, громадських активістів та сім'ї політв'язнів на місцях, і ми продовжимо чинити міжнародний тиск на Росію відповідно до нашої політики", - додав він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України працює над створенням консультативної міжнародної платформи щодо Криму.

Серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла б бачити держав-гарантів української безпеки, зокрема США, Велику Британію та Францію і Німеччину як ключову учасницю Нормандського формату, а також регіональних партнерів.