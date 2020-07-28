Нидерланды не признают аннексию Крыма и продолжат давление на РФ - посол

Нидерланды не собираются признавать аннексию Россией Автономной Республики Крым, считая это нарушением международного права.

Об этом заявил посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу посольства.

"Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают ее нарушением международного права. Будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушения не прекратятся и Минские договоренности не будут полностью выполнены", - заявил де Мол.

"Благодаря нашему правозащитному фонду мы поддерживаем юристов, гражданских активистов и семьи политзаключенных на местах, и мы продолжим оказывать международное давление на Россию в соответствии с нашей политикой", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины работает над созданием консультативной международной платформы по Крыму.

Среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государств-гарантов украинской безопасности, в частности США, Великобританию и Францию и Германию как ключевого участника Нормандского формата, а также региональных партнеров.