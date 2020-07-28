Главный переговорщик ЕС по Brexit заявил послам, что соглашение с Британией возможно - СМИ

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на закрытом совещании с послами стран-членов выразил уверенность в том, что новое соглашение с Великобританией возможно.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Я по-прежнему уверен, что сбалансированное и устойчивое соглашение остается возможным, даже если оно будет менее амбициозным", - сказал Барнье присутствующим, добавив, что Лондон, похоже, больше заинтересован в заключении только "низкокачественного, скромного" соглашения.

Он сказал, что его недавняя встреча с Борисом Джонсоном оставила у него ощущение, что британский премьер-министр действительно хочет заключить соглашение, несмотря на то, что Лондон готов к тому, что вообще может не быть никакого соглашения.

По словам источников, комментарии Барнье были поддержаны Ирландией и Нидерландами.

Послы этих двух стран, которые, вероятно, больше всего пострадают от любых изменений в правилах торговли после 31 декабря, заявили, что они по-прежнему уверены, что соглашение осуществится.

По данным издания, встреча состоялась в прошлую пятницу. Сделанные там заявления контрастируют с публичной оценкой Барнье по итогам очередной недели переговоров жесткие позиции Лондона по рыболовству и "равных условий игры", означают, что на данный момент соглашение маловероятно.

Две ключевые проблемы в переговорах - доступ в британские рыболовные воды и требование ЕС о том, чтобы Великобритания тесно связывала себя с государственными стандартами блока в сферах помощи, труда и окружающей среды, чтобы не подорвать единый рынок ЕС некачественными товарами.

ЕС заявляет, что соглашение должно быть заключено до октября, чтобы было время для ратификации до конца года. Обе стороны заявили, что переговоры могут затормозиться.