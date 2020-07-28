Уряд Чехії відкинув спробу легалізувати евтаназію

Уряд Чехії відхилив нову спробу легалізувати евтаназію, представлену, зокрема, депутатами від керівної партії ANO та "Піратами".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Міністерство охорони здоров'я, внутрішніх справ і соціальних справ, Верховний суд, вища прокуратура, Чеська єпископська конференція та Асоціації роботодавців виступили проти цієї ініціативи. Тільки міністерство юстиції зайняло нейтральну позицію щодо цієї пропозиції.

У Чеській Республіці евтаназія зараз карається як вбивство. У більшості країн вона заборонена законом. Вперше таку практику легалізували в 2002 році Нідерланди. Президент Мілош Земан є одним з противників спроб законодавчо закріпити вбивство пацієнта лікарем в Чеській Республіці.

Пропозиція депутатів полягає в тому, щоб забезпечити правову основу для можливості асистованої смерті пацієнтів, які не хочуть проходити паліативну допомогу, є дорослими і самодостатніми, їх прохання робиться добровільно і без примусу, вони невиліковно хворі через травму або хвороби, і ця ситуація неминуча. Участь лікарів, як передбачається в пропозиції, повинна бути виключно добровільною.

Критики ініціативи вказували на її невідповідність Хартії основних прав і свобод, згідно з якою кожна людина має право на життя і ніхто не може бути позбавлений його життя. На думку міністерства соціальних справ, ця пропозиція містить мало гарантій від можливої помилки або прямого порушення.

Остання аналогічна пропозиція була відхилена урядами CSSD, ANO та KDU-ČSL у 2016 році. Проєкт передбачав, що можливість евтаназії повинна бути доступна людям тільки в безнадійному стані.