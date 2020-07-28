Зеленський запровадив тимчасовий безвіз для китайських туристів

Президент України Володимир Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави у вівторок, 28 липня, пише "Європейська правда".

Указ підписано з метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китаєм, а також для активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму, зазначили в офісі президента.

Відповідно до документа, на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року запроваджується безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

Кабінет міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 22 липня Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Саудівської Аравії та Оману.