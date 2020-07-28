Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

"Переніс заразу безсимптомно": Лукашенко каже, що перехворів коронавірусом

Курорти "почервоніли": МОЗ змінив правила повернення до України з кількох держав

Ініціатива змін закону про держзакупівлі може зіпсувати саміт Україна-ЄС – віцепрем’єрка

Зеленський запровадив тимчасовий безвіз для китайських туристів






Зеленський запровадив тимчасовий безвіз для китайських туристів

Вівторок, 28 липня 2020, 12:52

Президент України Володимир Зеленський ввів тимчасовий безвізовий режим для громадян Китаю, які в'їжджають в Україну з туристичною метою.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави у вівторок, 28 липня, пише "Європейська правда". 

Указ підписано з метою розвитку дружніх відносин між Україною та Китаєм, а також для активізації двосторонньої співпраці у сфері туризму, зазначили в офісі президента. 

Читайте також
Велика китайська стіна: США і Європа посилюють захист від Пекіна

Відповідно до документа, на період з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року запроваджується безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Китайської Народної Республіки, які в’їжджають з туристичною метою, якщо термін їхнього перебування в Україні не перевищує 30 днів протягом 180 днів.

Кабінет міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 22 липня Зеленський підписав указ про встановлення безвізового режиму для громадян Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Саудівської Аравії та Оману.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Китай візи
powered by lun.ua