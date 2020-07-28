Зеленский ввел временный безвиз для китайских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства во вторник, 28 июля, пишет "Европейская правда".

Указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также для активизации двустороннего сотрудничества в области туризма, отметили в офисе президента.

Согласно документу, на период с 1 августа 2020 до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинет министров должен принять меры, вытекающие из этого указа. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 22 июля Зеленский подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Саудовской Аравии и Омана.