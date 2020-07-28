Греция расширила перечень мест, где обязательна маска

Греция расширила перечень общественных закрытых помещений, где ношение маски является обязательным, чтобы сдержать распространение коронавируса после незначительного всплеска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

До сих пор маски были обязательными только в супермаркетах и ​​в общественном транспорте.

По новым правилами, маски следует носить в помещениях коммунальных и государственных служб, банках, лифтах, небольших магазинах, пекарнях, мясных магазинах, парикмахерских и салонах красоты.

Норма вступит в силу со среды, 29 июля.

Греции удалось сдержать распространение COVID-19 до 4227 подтвержденных случаев и 202 случаев смерти после раннего введения карантинных мер.

Напомним, различные европейские страны вводят локальные усиления коронавирусных ограничений из-за увеличения случаев заражения. В частности, бельгийская провинция Антверпен ввела комендантский час.

Кроме того, Бельгия вернула "масочный режим" в местах скопления людей.