Німеччина запроваджує тести в аеропортах для приїжджих з країн з високим ризиком

Мандрівники, які в'їжджають до Німеччини з країн з підвищеним ризиком інфікування коронавірусом, повинні будуть проходити тестування в аеропортах.

Таке рішення узгодили міністри охорони здоров'я федеральних земель Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

До сих пір мандрівники з країн з високим ризиком зобов'язані були проходити карантин протягом 14 днів, хоча цей захід було важко проконтролювати.

Люди, які в'їжджають до Німеччини з країн з низьким рівнем ризику, таких як Франція, Іспанія, Греція і більшість країн ЄС, не повинні будуть проходити тестування з новим правилом.

Німеччина вважає, що може уникнути другої хвилі коронавірусу, якщо люди будуть пильними, особливо під час літньої відпустки.

Водночас влада занепокоєна поїздками за кордон, особливо на Майорку, де відпочивальники ігнорують правила соціального дистанціювання.

У Німеччині діють вимоги дотримання безпечної дистанції та носіння масок для обличчя в магазинах та у громадському транспорті, і, ймовірно, вони залишаться обов'язковими протягом найближчих місяців.