В Германии предупреждают об "очень беспокоящем" росте числа заражений

Институт Роберта Коха, который ведет статистику развития эпидемии в Германии, выразил обеспокоенность ростом числа новых заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом заявил президент IRK Лотар Вилер.

По его словам, хотя пока рано говорить о "второй волне", ситуация вызывает "большую обеспокоенность".

Он призвал людей заботиться о мерах безопасности в повседневной жизни - соблюдать дистанцию, носить маску и регулярно мыть руки.

На прошлой неделе в отдельные дни прирост новых заражений в Германии снова пересек отметку "800", после того как долгое время колебался между 300-500 новых больных в сутки. В то же время это все еще в разы ниже, чем на пике эпидемии, в апреле, когда показатели могли превышать 6000 заражений в сутки.

Большинство случаев связаны с локальными вспышками в землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

Напомним, в конце июля Германия анонсировала обязательное тестирование в аэропорту для путешественников из стран с повышенным риском инфицирования коронавирусом.

При этом Минздрав высказывается против общего тестирования на коронавирус всех отдыхающих, возвращающихся в Германию из других стран.