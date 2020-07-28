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Чверть жителів Німеччини має міграційне походження

Вівторок, 28 липня 2020, 17:41

У минулому році кількість жителів Німеччини з міграційним походженням склала 21,2 мільйона осіб. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

У порівнянні з 2018 роком їхня чисельність збільшилася на  2,1%, що є найменшим зростанням з 2011 року, проінформувало Федеральне статистичне відомство Німеччини.

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Загалом частка людей з міграційним походженням у населенні Німеччини минулого року становила 26%.

Відповідно до визначення, яке використовує Федеральне статистичне відомство, люди мають міграційне походження, якщо вони самі або принаймні один з їхніх батьків не народився з німецьким громадянством. 

Голова Консультативної ради німецьких фондів з інтеграції та міграції Петра Бендель зазначила, що Німеччина й надалі потребуватиме нових мігрантів в осяжному майбутньому через тривале "демографічне скорочення населення".

Як повідомлялося, у минулому році Німеччина досягла нового рекорду за кількістю населення - в країні проживає 83,2 мільйона людей. 

Зростання населення минулого року пояснюють тим, що в країну іммігрували на 300 тисяч осіб більше, ніж емігрували. 

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Німеччина мігранти
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