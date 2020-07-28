Четверть жителей Германии имеет миграционное происхождения
В прошлом году количество жителей Германии с миграционным происхождением составила 21,2 миллиона человек.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.
По сравнению с 2018 годом их численность увеличилась на 2,1%, что является наименьшим ростом с 2011 года, проинформировало Федеральное статистическое ведомство Германии.
В целом доля людей с миграционным происхождением в населении Германии в прошлом году составила 26%.
Согласно определению, которое использует Федеральное статистическое ведомство, люди имеют миграционное происхождения, если они сами или хотя бы один из их родителей не родился с немецким гражданством.
Председатель Консультативного совета немецких фондов по интеграции и миграции Петра Бендель отметила, что Германия и в дальнейшем будет нуждаться в новых мигрантов в обозримом будущем из-за длительного "демографическое сокращение населения".
Как сообщалось, в прошлом году Германия достигла нового рекорда по количеству населения - в стране проживает 83,2 миллиона человек.
Рост населения в прошлом году объясняют тем, что в страну иммигрировали на 300 000 человек больше, чем эмигрировали.