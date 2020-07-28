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Північна Македонія приєднається до місії НАТО у Косово

Вівторок, 28 липня 2020, 19:19

Військові Північної Македонії приєднаються до місії НАТО у Косово.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Уряд країни ухвалив рішення про участь військових у миротворчому контингенті KFOR (Kosovo Force) та доручив міністерству оборони врегулювати усі пов’язані з цим питання із НАТО і керівництвом місії.

Загальна чисельність контингенту Північної Македонії становитиме до 45 осіб.

Остаточне рішення щодо деталей участі мають ухвалити у грудні 2020 року.

Нагадаємо, Північна Македонія офіційно стала 30-м членом НАТО 27 березня 2020 року.

Союзники по НАТО підписали Протокол про приєднання Північної Македонії в лютому 2019 року, після чого всі 29 національних парламентів проголосували за ратифікацію членства країни.

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