Северная Македония присоединится к миссии НАТО в Косово

Военные Северной Македонии присоединятся к миссии НАТО в Косово.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Правительство страны приняло решение об участии военных в миротворческом контингенте KFOR (Kosovo Force) и поручил министерству обороны урегулировать все связанные с этим вопросы с НАТО и руководством миссии.

Общая численность контингента Северной Македонии составит до 45 человек.

Окончательное решение относительно деталей участия должны принять в декабре 2020 года.

Напомним, Северная Македония официально стала 30-м членом НАТО 27 марта 2020 года. Союзники по НАТО подписали Протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.