Німецько-американська вакцина від коронавірусу пройде фінальні випробування

Розробники німецько-американської вакцини від коронавірусу повідомили, що отримали дозвіл на фінальні випробування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Німецька компанія Biontech та американський фармацевтичний гігант Pfizer повідомили, що починають стадії 2 і 3 клінічних випробувань вакцини BNT162b2, отримавши необхідні дозволи від регуляторів.

"Сьогодні ми розпочинаємо останні стадії нашого глобального дослідження, яке охоплюватиме до 30 тисяч учасників", - заявив виконавчий директор Biontech Угур Шахін.

Якщо результат випробувань буде позитивним, вакцину Pfizer-Biontech можуть подати на погодження регуляторних органів у жовтні 2020 року.

Нагадаємо, Британія вже замовила 30 млн доз майбутньої вакцини BioNtech/Pfizer.

Також 20 липня оприлюднили результати дослідженя вакцини проти коронавірусу, розробленої Оксфордським університетом. Повідомляється, що вона виглядає безпечною і тренує імунну систему.