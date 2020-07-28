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Немецко-американская вакцина от коронавируса пройдет финальные испытания

Вторник, 28 июля 2020, 19:50

Разработчики немецко-американской вакцины от коронавируса сообщили, что получили разрешение на финальные испытания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Немецкая компания Biontech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили, что начинают стадии 2 и 3 клинических испытаний вакцины BNT162b2, получив необходимые разрешения от регуляторов.

"Сегодня мы начинаем последние стадии нашего глобального исследования, которое будет охватывать до 30 000 участников", - заявил исполнительный директор Biontech Угур Шахин.

Если результат испытаний будет положительным, вакцину Pfizer-Biontech могут подать на утверждение в регулятные органы в октябре 2020 года.

Напомним, Великобритания уже заказала 30 млн доз будущей вакцины BioNtech/Pfizer.

Также 20 июля обнародовали результаты исследование вакцины против коронавируса, разработанной Оксфордским университетом. Сообщается, что она выглядит безопасной и тренирует иммунную систему.

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