На Мальті у 65 врятованих у морі мігрантів виявили коронавірус

Понад дві третини групи з 94 мігрантів, врятованих у Середземному морі береговою охороною Мальти, здали позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

Мігранти, яких привезли на Мальту в понеділок, зараз перебувають в ізоляції після 65 позитивних результатів на COVID-19.

Тести здали 85 осіб з групи, ще дев'ять мігрантів пройшли тестування у вівторок і їхні результати очікуються пізніше.

"Відповідно до звичайної процедури, мігранти, які прибувають на човні, негайно поміщаються на карантин протягом 14 днів і проходять тестування. Позитивні мігранти як і раніше будуть ізольовані в Центрі первинного прийому, а інші залишаться в карантині і будуть під наглядом", - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Мальти.

За попередньою інформацією, мігранти прибули з Еритреї, Марокко і Судану.