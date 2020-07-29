На Мальте у 65 спасенных в море мигрантов обнаружили коронавирус

Более двух третей группы из 94 мигрантов, спасенных в Средиземном море береговой охраной Мальты, сдали положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Мигранты, которых привезли на Мальту в понедельник, сейчас находятся в изоляции после 65 положительных результатов на COVID-19.

Тесты сдали 85 человек из группы, еще девять мигрантов сдавали тесты во вторник и их результаты ожидаются позже.

"В соответствии с обычной процедурой, мигранты, прибывающие на лодке, немедленно помещаются на карантин в течение 14 дней и проходят тестирование. Положительные мигранты по-прежнему будут изолированы в Центре первичного приема, а остальные останутся в карантине и будут под наблюдением", - сообщили в Министерстве здравоохранения Мальты.

По предварительной информации, мигранты прибыли из Эритреи, Марокко и Судана.